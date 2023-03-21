【台海局勢】蔡英文過境美國，汪文斌：堅決反對任何形式美台往來

《經濟通通訊社２１日專訊》蔡英文將於２９日出訪中美洲，並將過境美國，有消息指出她

將與美國眾議院議長麥卡錫會面。在北京，外交部發言人汪文斌周二（２１日）表示，堅決反對

任何形式的美台往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由竄美，堅決反對美方違反一

個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸，中方已就此向美方提出嚴正交涉。並指台灣領導

人「過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真。」

汪文斌稱，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方

往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

台灣總統府周二表示，總統蔡英文將於３月２９日－４月７日出訪拉丁美洲友邦貝里斯及瓜

地馬拉，途中將過境美國紐約及洛杉磯，出訪為期１０天９夜。



＊德國教育部長訪問台灣，汪文斌：堅決反對惡劣行徑＊



德國教育及研究部長施塔克瓦青格早上率團抵達台灣訪問，是２６年來首位訪台的德國部長

級官員，上午與台灣的國科會主委吳政忠，見證雙方代表簽署協議，涉及人工智能及晶片等科技

合作。汪文斌亦在例行記者會上表示，中方堅決反對德方有關人員的惡劣行徑，並向德方提出嚴

正抗議，表達強烈不滿；中方將採取必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

他並強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中方核心利益中的核心，一個中國原則是

公認的國際關係準則，敦促德方恪守一個中國原則。他表示，德方要「立即停止與台獨分裂勢力

相勾結，立即停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，立即停止借台灣問題干涉中國內政」。

（ｄｗ）

