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21/03/2023 16:14

【聚焦人幣】人行在港發５０億央票，利率２﹒２％投標量３０２億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，在香港成功發行５０億元（人民幣．下同）６
個月期人民幣央行票據，中標利率為２﹒２０％。此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，投標總量
約為３０２億元，超過發行量的６倍。
　　此前２月２１日，人民銀行在香港成功發行了兩期人民幣央行票據，其中３個月期央行票據
１００億元，１年期央行票據１５０億元，中標利率分別為２﹒５０％和２﹒７０％。（ｊｔ）

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