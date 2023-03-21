【習普會】習近平：願為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》在俄羅斯展開國事訪問的國家主席習近平

，在克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行非正式會談，就中俄關係及共同關心的問題進行了深入、

坦誠的交流。

據《新華社》公布，在烏克蘭問題上，習近平強調，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數

國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話

和談判解決。不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反

對單邊制裁。我們認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話

努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

普京表示，俄方贊賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義

。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此

發揮建設性作用。



＊中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移＊



習近平強調，作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都

佔據優先地位。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。中俄都致力於實現國家發展振興，

都支持世界多極化，都推動國際關系民主化。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國

等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。

普京表示，俄方願同中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界

多極化和國際關係民主化進程。

兩國元首表示，期待再次會談，規劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。

