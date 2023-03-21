【人行操作】人行１８２０億逆回購利率持平，今放水１５３０億元

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行的１８２０億元（人民幣．下同）７

天期逆回購，中標利率持平２％。今日有２９０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放

１５３０億元。

中信證券研報指出，近期ＭＬＦ寬幅超額續作、降準接連落地，銀行間市場流動性邊際轉鬆

但仍不足以支持ＬＰＲ達到最小下調步長。在近期總量寬貨幣工具發力較多的背景下，關注後續

結構性降成本工具的發力空間。（ｃｔ）

