《匯市縱橫－蕭啟洪》大得不能倒

《匯市縱橫》讀者可能都有一個認知，就是誰大誰惡誰正確！確實筆者也不能反對這個說法

，例如在爭論一件事件時總是聲大或較兇的一方勝出。無他因為人本善，不喜對抗，所以在對著

一些反對的意見，尤其十分強烈的反對，總是能忍多少便忍多少，能讓多少便讓多少的！尤其我

們中國是以禮立國，已習慣了先禮後兵的處事方式。所以當與人爭執時總是聲大的一方（或惡的

一方）佔優，但勝出並不代表有道理，而退下來的亦不代表真心接受。



金融市場深明這個道理，所以從２００８年雷曼倒閉後，制定了一系列的措施以緩解體量過

大的銀行對系統性風險的負面影響。系統風險簡單來說就是同業間過高的相互依賴，個別銀行因

此並不能在某一家銀行出事後獨善其身。因此，委員會推進了銀行流動性及資本要求改革。當中

，銀行持有的流動性資產將排除其他銀行發行的債券或存款證（但在港仍有部分規模較少的銀行

仍可以把這些同業資產視作流動資產）以減低相互依賴性。同時要求各銀行提高資本比率，並要

求同業間減少互持資本債的情況，１０多年下去，銀行界已築起防火牆了。委員會同時設定了多

家區域重要銀行，就是一些規模較大及交易較活躍的銀行，因他們必定與同業聯繫較多，以加強

其監管要求，例如高一點資本要求等。上周出事的瑞信銀行正是其中一家區域重要銀行了。



筆者覺得近期的銀行問題源於兩方面，一是經濟下行而導致眾企業經營困難，從而令銀行資

產變壞並令減值增加。另一方面，銀行通常持有大量國債（因流動性指標需要），大部分為定息

。２０２２年在美國（即其他主要經濟地區）利率上行幅度過高及速度過快的情況下，銀行持有

的定息債也無可避免的縮水。因此，經營虧損（或盈利下降）疊加資產減值對資本的壓力明顯。

投資者開始察覺銀行風險後便會陸續的從問題銀行提款至一些較為穩健的銀行或其他投資。若信

心進一步轉弱後，便有機會出現擠兌的危機。過往的經驗告訴我們，虧損並不是令銀行倒閉的主

因，流動性風險才是！在面對資本風險及流動性風險，銀行體系顯得脆弱！



面對擠兌這個信心崩潰的風險，銀行比較無奈。情況就像通脹一樣，當大家覺得通脹要上升

了，便會自我造成螺旋上升現象（因為希望趁物價未升時花掉錢），一發不可收拾。這解釋了無

論美聯儲是否實質上想加息無限次來打擊通脹，但它的「口」一定不會軟。加上銀行大班在銀行

出事的第一天便對著存戶說，我們銀行經營妥善，將無限量的滿足客戶提款，苦口婆心的安慰存

戶，目的就是避免這「預期螺旋」的影響。明顯矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ

Ｂａｎｋ）的總裁並沒有造好這份工，結果銀行在兩周前倒閉，成為美國歷史上第二大倒閉的銀

行，ＦＤＩＣ接管才稍為穩定了市場情緒。但隨後的Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ倒閉，令美

國銀行股高台跳水。至截稿前，Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ還是搖搖欲墜，危機

還有進一步擴散的風險。



火頭蔓延到大西洋的彼岸。瑞信在財困傳聞多時後終於需要尋求央行援助。銀行股板塊在

ＦＤＩＣ介入後出現的反彈再次泡湯，股價再次急跌。幸好在大家擔心２００８年雷曼事件重演

的時候，上個周末（１８日）瑞士第一大商行瑞士銀行便宣布以３０億瑞士法郎收購瑞信獲得股

份。雖說筆者仍相信瑞士銀行不出手，瑞士央行也會出手以穩定市場情緒，但由私人部門出手，

資訊來的更加有信心。但瑞士金融市場管理局（ＦＩＮＭＡ）把瑞信的資本債全額減值帶來對資

本債市場的一波衝擊，還沒有平息。



ＡＴ１（一級補充資本債）及Ｔ－２（次級資本債），均可以按層級計算到銀行的資本比率

當中。而在損失承擔的順序中，先以股權資本、一級補充資本、二級資本、高級負債來排序。巴

塞爾協議後發行的資本債均需附上減值的條款（ＴＬＡＣ、ＣｏＣｏ等），通常由發行地的監管

當局決定在什麼情況下需要減值。是次瑞信的減值相信是這個條款加進去後第一次被行使。當然

市場都知道有這個條款並知道有減值的可能，但對減值的幅度可能並沒有足夠的預備。因此，引

發了歐洲資本債得小型災難。相信市場冷靜後會發現瑞銀的收購是好事一件！



筆者需要重申目前得矽谷銀行及瑞信所帶來得衝擊可能暫時平息，但如上文所說，問題的根

沒有改變的前提下，陸陸續續還會有銀行碰到困難。但從現在的規模來看情況仍然可控。那整件

事只會令美聯儲有所忌憚，因此在通脹容許的情況下可以不加息就不加了，至於降息便仍然存在

推高通脹的風險（預期螺旋）的負面影響，相信美聯儲仍會謹慎其事。死罪可免，活罪難饒，要

有效紓緩銀行界的壓力，相信銀行同業會一方面減低資產的信貸風險暴露（即減少貸款投放），

另一方面需要補充其資本金來抵禦資產進一步減值的風險。因此資本債或銀行股未來仍然面對一

定的壓力！



最後筆者需再提醒，這個世界並沒有大得不能倒的企業，只要防火牆做的好，在不會引發系

統性風險（即全軍覆沒）的前提下，甚麼也可能倒下來。



＊本周策略＊



澳元：早前建議候低於０﹒６７２０水平買入澳元兌美元已於０﹒６６００止蝕，損失

１２０點子。



歐元：上周建議候低於１﹒０６００水平買入歐元兌美元已成交，目標１﹒０８００，止蝕

１﹒０４８０。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒９４００水平沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒８０００

，止蝕７﹒０２００。



英鎊：本周建議候高於１﹒２３５０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２１００，止蝕

１﹒２５５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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