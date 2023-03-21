《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派持續，維珍妮（２１９９）債台高築

《股壇解碼》美國上周公布的初次申領失業人數大幅下降並遠低於預期，巧合的是人數剛好

回落至前周水平，而２月份美國新屋動工止跌回升接近１０％，新屋動工許可的升幅亦擴大至接

近１４％，兩者數據同樣大幅高過市場預期，數據強勁似為聯儲局加息助威，加上ＥＣＢ加息半

厘令到聯儲局有充分理據繼續加息，雖然接連有銀行出現問題，市場認為可能是金融海嘯的

２﹒０版本，但投資者要留意的是這次出現問題的銀行皆有涉足虛擬貨幣相關的業務，當中與

ＵＳＤＣ的業務更是息息相關，其實自去年ＵＳＤＴ的脫勾事件已證明穩定幣其實並不像想像中

的穩定，相信美國整體的金融市場還沒出現風險，但從最近事件可以看出銀行間的流動性確有不

足，這些可能成為今年美國持續加息的背後原因。



＊風高浪急＊



瑞信事件塵埃落定，最後由瑞銀出面接收，並且得到瑞士央行提供信貸支持，交易得到央行

背書後減退市場對瑞士甚至整個歐洲金融體系出現危機的擔憂，事件將有利正在復甦的歐洲經濟

發展，但由於交易中牽涉一批面值約１７２億美元的瑞信ＡＴ１債券將被減值為０，事件會否引

發集團面對法律訴訟還在未知之數。港交所（００３８８）旗下倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）發表

聲明表示在荷蘭鹿特丹一個倉庫存有鎳變成數袋石頭，相關商品涉及９份合約共５４噸鎳，按現

價計算約值１３０萬美元，到目前為止相關的鎳仍然不知所蹤，事件對倫敦金屬交易所

（ＬＭＥ）的管治和誠信有極大的負面影響，如果日後出現相關訴訟的話，倫敦金屬交易所

（ＬＭＥ）有可能面對重大賠償而觸發市場大幅波動，投資者密切留意事態發展。



＊落井下石＊



國內企業寧德時代在歐洲發行５０億美元ＧＤＲ受阻，網傳受到中央監管機構緊急叫停，如

果屬實將是繼螞蟻金服後的第二件同類事件，如果短期內沒有給出一個令市場滿意的答案，國內

企業在國外融資將受到嚴重打擊，變相地令相應成本增加，另一方面中國新一輪的公務員招聘一

反過去幾年青年投考意欲不高的情況，招聘的２０萬空缺接收到７７０萬份申請，初步估計是疫

情後年青人失業嚴重有關；據網上媒體報導美國政府有意提醒美資製造業（特別是成衣製造業）

在２０２４年底前將生產線撤離中國，同時亦傳聞蘋果將在今年底撤出中國，如果這些傳聞屬實

，美國大有煽風點火之嫌，投資者對國內今年的經濟表現還是採觀望態度比較安全。



＊急轉直下＊



恒指期權街貨本周輕微下跌至４６：５４的購沽比例，牛熊證亦輕微下跌至５８：４２的街

貨比例，周一（２０日）恒指出現急跌主要由於美國再有銀行出現流動性問題加上瑞信告急，但

看似無關為何又會令港股大幅波動，當中銀行股為重災區，匯豐銀行（００００５）更是表現最

弱的一隻股份，相信和匯豐銀行收購ＳＶＢ英國業務有關，但遠期認購期權倉位２４０００點仍

然不減，這次急跌無疑提供了入市機會，但外圍環境因素已變，恒指短期底位１８６８６點不容

有失，建議投資者先獲利離場。



＊股票簡評＊



維珍妮（０２１９９）主要從事設計、生產、買賣胸圍和貼身內衣（包括胸杯和其他模壓產

品），以及功能性運動類產品，產品方面則以產品主要分為胸圍及貼身內衣（包括胸圍、運動胸

圍、內褲、塑身衣及其他）、胸杯和其他模壓產品，以及功能性運動類產品（包括運動鞋，無縫

黏合功能性運動服裝和可穿戴相關運動產品），公司前身為信昌膊棉廠，在集團創立初期，主要

業務以貼身內衣製造為主，維珍妮在２０１３年正式為Ｕｎｄｅｒ Ａｒｍｏｕｒ生產

Ｓｐｅｅｄｆｏｒｍ運動跑鞋系列，隨後加入Ｎｉｋｅ，Ａｄｉｄａｓ等國際運動龍頭品牌作為

主要客戶，集團產品以出口為主，而銷售地主要為歐美地區和中國，外銷佔比超過８０％，由於

近年中美貿易戰如火如荼，集團開始發力開展中國市場，而中國大陸地區的營收佔比不斷提升至

去年的超過１６％，近年由於越南廠房擴張導致短期借款增加，集團的財務費用有明顯的增加，

由於集團的主要存量客戶為美國客戶，而新客戶則主要為國內客戶，在貿易制裁的框架下維珍妮

要做到左右逢源相信不易。

集團的手頭現金和現金等價物接近９億元，但借款總額卻超過４０億元，負債之高對一般的

製造業來說是可以說是匪夷所思，加上維珍妮的毛利率不足２５％，參考同業安莉芳控股

（１３８８）的毛利率卻超過７０％，集團一直標榜的ＩＤＭ業務模式成效置疑，投資者宜趁現

價減持，合理買入價在２﹒３元附近。

《資深市場人士 戴名》



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