【香港要聞】屯門醫院走廊再跌假天花，無人受傷

《經濟通通訊社２１日專訊》屯門醫院主座大樓繼上周四（１６日）一個儲物室有一塊假天
花掉落後，該院一個醫生辦公室外的走廊今日凌晨再有一塊假天花掉落，另外主座大樓內昨
（２０日）早亦有一道防火門鬆脫。
醫管局表示，兩宗事件均沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響，檢查後相信因喉管
滲水致天花掉落，防火門門鉸則因老化鬆脫，事件不涉樓宇結構安全。（ｃｌ）
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