【香港政情】據報常務副總理丁薛祥將任中央港澳工作領導小組組長

《經濟通通訊社２１日專訊》據《星島日報》報道，中共中央政治局常委、國務院常務副總

理丁薛祥已經確定主管港澳事務，接替韓正擔任中央港澳工作領導小組組長。

報道引述消息指，丁薛祥長期在中央辦公廳工作，熟悉港澳事務，如今在國務院也分管粵港

澳大灣區建設等宏觀經濟規劃，主管港澳順理成章。（ｃｌ）

