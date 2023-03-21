【企業盈警】西王特鋼料去年轉盈為虧蝕最多１４億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》西王特鋼（０１２６６）公布，預期集團將於截至２０２２年

１２月３１日止年度錄得虧損淨額不超過１４億元人民幣，而截至２０２１年１２月３１日止年

度則為溢利約６５００萬元人民幣。這主要是由於該年度集團煉焦煤等主要原材料的成本相較過

往年度大幅增加，且鐵礦石的成本於該年度維持高位所致。（ｂｎ）

