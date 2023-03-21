  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2023 18:09

【企業盈警】西王特鋼料去年轉盈為虧蝕最多１４億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》西王特鋼（０１２６６）公布，預期集團將於截至２０２２年
１２月３１日止年度錄得虧損淨額不超過１４億元人民幣，而截至２０２１年１２月３１日止年
度則為溢利約６５００萬元人民幣。這主要是由於該年度集團煉焦煤等主要原材料的成本相較過
往年度大幅增加，且鐵礦石的成本於該年度維持高位所致。（ｂｎ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事21/03/2023
《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談　人幣即期創一周高
人氣文章財經熱話21/03/2023
受困歐美銀行危機大市不穩　ATMJ各有隱憂點部署？
人氣文章香港要聞21/03/2023
消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章專訪21/03/2023
【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章財經熱話21/03/2023
全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
人氣文章財經熱話21/03/2023
分析料聯儲局會加息0.25厘，儘管市場動盪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金