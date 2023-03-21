【國際要聞】法議會批准退休年齡提高至６４歲，示威者燒垃圾抗議

《經濟通通訊社２１日專訊》法國議會投票否決兩項針對馬克龍政府的不信任動議，令馬克
龍鬆一口氣，不信任動議通過的話，他的政府就會倒台。
此外，否決不信任動議同時，國會已經批准政府提出的退休改革法案，將退休年齡提高兩年
至６４歲。不過，示威者知道消息後繼續表示強烈不滿，開始在首都巴黎焚燒垃圾，反對退休改
革。
曾參選總統的極右翼領導人勒龐（Ｍａｒｉｎｅ Ｌｅ Ｐｅｎ）表示，馬克龍應該就改革
舉行公投，但相信他不太可能這樣做。（ｒｃ）
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