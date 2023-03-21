【連環爆雷】第一共和銀行瀉近五成，市場憂需再次救援

《經濟通通訊社２１日專訊》第一共和銀行的股價周一（２０日）暴跌近５０％，市場擔心

銀行需要第二次救援才能夠生存。

在美國大型銀行向第一共和銀行注入３００億美元後不到一周，因為投資者擔心注資不足而

拋售其股票。周日（１９日），評級機構標準普爾亦以流動性風險為由，將其評級進一步下調至

垃圾級。

分析指，瑞銀收購瑞信令市場鬆了一口氣，但全球銀行業的問題預計陸續有來，暫時不會停

止。預料聯儲局周四（２３日）公布的加息幅度將影響市場。（ｒｃ）

