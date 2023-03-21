【國際要聞】Ｇ７擬推遲修訂俄羅斯石油價格上限

《經濟通通訊社２１日專訊》兩名歐盟官員表示，七大工業國組織（Ｇ７）本周不太可能修

訂俄羅斯石油的價格上限。

Ｇ７原定於本月中旬修訂１２月制定的價格上限，但官員表示，Ｇ７沒有興趣立即進行修訂

。

包括波蘭在內的一些歐盟國家已尋求降低Ｇ７價格上限水平，以進一步限制莫斯科可用於資

助烏克蘭戰爭的收入。（ｒｃ）

