【國際要聞】德國與歐盟就２０３５年起禁售化石燃料車談判有進展

《經濟通通訊社２１日專訊》德國交通部表示，與歐盟委員會就計劃從２０３５年起禁止售
賣內燃機汽車的談判正向前推進，但無法說明何時會達成協議。
經過數月的談判，歐洲議會、歐盟委員會及歐盟成員國去年同意了一項法律，要求從
２０３５年起在歐盟銷售的新車二氧化碳排放量為零，即無法銷售使用內燃機的新汽車。
不過，德國本月突然提出反對，表示希望在該日期之後允許銷售使用電子燃料的內燃機新車
。（ｒｃ）
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