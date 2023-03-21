【外圍經濟】巴菲特投資組合９４％集中在４行業，ＩＴ佔近４２％

《經濟通通訊社２１日專訊》根據截至去年１２月３１日的數據，巴菲特３２１０億美元的
投資組合中大約９４％投資在４個行業。
數據顯示，４１﹒８７％投資在ＩＴ，其中包括ＨＰ及台積電。２４﹒５２％投資在金融，
其中包括美國銀行及穆迪。１３﹒８８％投資在能源，其中包括雪佛龍及西方石油。
１３﹒７２％投資在必須消費品，其中包括可口可樂及卡夫亨氏。
分析指，在半個多世紀的時間裏，巴郡的投資組合的集中度令公司可以得到超額回報。
（ｒｃ）
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