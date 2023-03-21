  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2023 10:59

【外圍經濟】巴菲特投資組合９４％集中在４行業，ＩＴ佔近４２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》根據截至去年１２月３１日的數據，巴菲特３２１０億美元的
投資組合中大約９４％投資在４個行業。
　　數據顯示，４１﹒８７％投資在ＩＴ，其中包括ＨＰ及台積電。２４﹒５２％投資在金融，
其中包括美國銀行及穆迪。１３﹒８８％投資在能源，其中包括雪佛龍及西方石油。
１３﹒７２％投資在必須消費品，其中包括可口可樂及卡夫亨氏。
　　分析指，在半個多世紀的時間裏，巴郡的投資組合的集中度令公司可以得到超額回報。
（ｒｃ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/03/2023
【領展供股】領展中線前景正面供股值博 今日收市前要繳足款項
人氣文章財經熱話21/03/2023
【獲批版號】手遊股集體反彈　利好作用有望維持？
人氣文章大行報告21/03/2023
【大行炒D乜】舜宇、潤泥績後大行點睇？一click就知道
人氣文章香港要聞21/03/2023
比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」論壇
人氣文章財經熱話21/03/2023
據報摩通在LME鎳存貨被「掉包」成石頭
人氣文章開市Good Morning21/03/2023
恒指9天RSI四底背馳　料短期內有條件築底反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金