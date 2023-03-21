【外圍經濟】分析料聯儲局會加息０﹒２５厘，儘管市場動盪

《經濟通通訊社２１日專訊》分析指，即使銀行業動盪且未來存在不確定性，聯儲局會在本

周加息０﹒２５厘。

過去兩周，利率預期一直在快速變動，從加息０﹒５厘到維持利率不變，甚至一度有人表示

聯儲局可能會降息。不過，分析認為，聯儲局內部已經達成共識，認為繼續努力降低通脹非常重

要，所以會加息。

此外，根據ＣＭＥ Ｇｒｏｕｐ使用聯邦基金期貨合約作為指導的數據，截至周五（１７日

）下午，加息０﹒２５厘的可能性約為７５％，其餘２５％的人屬則於不加息陣營。（ｒｃ）

