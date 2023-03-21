【連環爆雷】拉加德：歐元區銀行對瑞信風險敞口有限

《經濟通通訊社２１日專訊》歐洲央行行長拉加德表示，歐元區金融機構對瑞信風險的敞口

有限。

她表示，歐洲有歐洲的規則。這些規則顯然並非其他機構使用的規則，特別是瑞士當局。拉

加德直指，瑞士並不會為歐洲設定標準。

此外，她指出，近期緊張局勢的全面金融影響仍有待觀察，不過之後可能會導致融資條件進

一步收緊。（ｒｃ）

