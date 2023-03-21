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21/03/2023 14:34

【連環爆雷】拉加德：歐元區銀行對瑞信風險敞口有限

　　《經濟通通訊社２１日專訊》歐洲央行行長拉加德表示，歐元區金融機構對瑞信風險的敞口
有限。
　　她表示，歐洲有歐洲的規則。這些規則顯然並非其他機構使用的規則，特別是瑞士當局。拉
加德直指，瑞士並不會為歐洲設定標準。
　　此外，她指出，近期緊張局勢的全面金融影響仍有待觀察，不過之後可能會導致融資條件進
一步收緊。（ｒｃ）

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