【企業盈警】金陽新能源（１１２１）料去年虧損最多１﹒７億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》金陽新能源（０１１２１）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度淨虧損介乎約１﹒５億至約１﹒７億元（人民幣．下同），２０２１年度純利９２２萬元

。

該集團指，銷售額約２﹒７４億元，減少約１２﹒５％，而淨虧損增加主要由於攤銷費用約

１﹒２億元，但為非現金會計項目，對現金流並無影響。另外，該集團研發成本增加約２９００

萬元。

該集團預期於下周五（３１日）或之前公布業績。（ｗｈ）

