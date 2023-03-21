【企業盈警】上坤地產（０６９００）料去年盈轉虧最多２２億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》上坤地產（０６９００）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度佔虧損淨額介乎約１７億至２２億元（人民幣．下同），而２０２１年度溢利約２﹒５億元

。

該集團指，轉盈為虧主因受新冠疫情再起影響及實施防疫政策，導致已出售物業確認收益減

少、物業項目的平均售價下跌，導致存貨減值撥備增加，以及以美元計值的債務形成匯兌虧損。

該集團預期不晚於下周五（３１日）公布業績。（ｗｈ）

