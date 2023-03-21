【企業盈喜】ＬＥＧＩＯＮ（２１２９）料去年純利增８６％

《經濟通通訊社２１日專訊》ＬＥＧＩＯＮ ＣＯＮＳＯ（０２１２９）公布，預期截至去

年１２月３１日止年度溢利約５４０萬坡元，增加約８６﹒２％。

該集團指，預期增幅主要由於：新加坡當地貨車運輸及貨運代理行業因全球貿易從

ＣＯＶＩＤ－１９復甦所致；去年年度並無上市開支，以及來自新收購附屬公司所貢獻的溢利。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

