  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2023 07:53

【企業盈喜】ＬＥＧＩＯＮ（２１２９）料去年純利增８６％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》ＬＥＧＩＯＮ　ＣＯＮＳＯ（０２１２９）公布，預期截至去
年１２月３１日止年度溢利約５４０萬坡元，增加約８６﹒２％。
　　該集團指，預期增幅主要由於：新加坡當地貨車運輸及貨運代理行業因全球貿易從
ＣＯＶＩＤ－１９復甦所致；去年年度並無上市開支，以及來自新收購附屬公司所貢獻的溢利。
　　該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態21/03/2023
習近平形容普京是親密朋友，普京稱討論中方烏克蘭方案
人氣文章財經熱話21/03/2023
【虛幣世界】市場關注聯儲局議息，比特幣受制於28000美元
人氣文章中國故事20/03/2023
《神州經脈》人行意外降準刺激A股成交增　LPR連續7個月不變
人氣文章財經熱話20/03/2023
連環爆雷買咩好？穩陣息高遇上早來的降準　內銀股可趁低吸
人氣文章專訪20/03/2023
【專訪】陶冬：美國政府停擺今年或有第二次（有片）
人氣文章香港要聞20/03/2023
滙豐:三家分行試行周六日特別營業安排，以滿足通關後需求
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金