【企業盈警】四海國際（００１２０）料去年純利跌８８％

《經濟通通訊社２１日專訊》四海國際（００１２０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度盈利減少約８８％至約４００萬元。

該集團指，純利下跌主要歸因於成都及天津兩項大型發展項目物業銷售產生相對較低水平收

入。此外，該集團去年證券投資業務錄得較大額盈利貢獻。

該集團將於下周一（２７日）公布業績。（ｗｈ）

