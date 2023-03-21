【企業盈警】百利保控股（００６１７）料去年虧損降至２﹒２億元

《經濟通通訊社２１日專訊》百利保控股（００６１７）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度虧損２﹒１８億元，比２０２１年虧損約３﹒９億元有所下降。
該集團指，虧損由於香港銀行同業拆息急升，去年下半年融資成本大幅增加。此外，檢疫計
劃在去年９月下旬結束後，旗下酒店需要時間恢復正常酒店營運，以致酒店整體收入受到影響，
以及於香港之酒店物業於年度內折舊費用總額約６﹒９４億元。
該集團預期於下周一（２７日）公布業績。（ｗｈ）
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