【企業盈警】中國高速傳動（００６５８）料去年純利跌９０％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國高速傳動（００６５８）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度純利跌約９０％，至約１﹒３２億元（人民幣．下同）。

該集團指，純利大減主因去年度完成出售子公司南京高速４３％股權，降至至約

５０﹒０２％；去年度出售事項產生所得稅開支約３﹒１５億元，以及去年度出售事項相關認沽

權負債所產生應計利息約２﹒１４億元。

該集團預期於下周五（３１日）或前後公布業績。（ｗｈ）

