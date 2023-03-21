【企業盈喜】奧邦建築（１６１５）料去年賺最多１０００萬澳門元

《經濟通通訊社２１日專訊》奧邦建築（０１６１５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利約９００萬至１０００萬元（澳門元．下同），２０２１年度虧損１０００萬元。
該集團指，業績大幅改善乃主要由於儘管收益減少，去年下半年完成利潤率較高的後加工程
導致毛利增加；其他收入例如利息收入增加，以及行政開支減少，惟部分被長帳齡的應收帳款增
加導致預期信貸虧損模型下的減值虧損撥備增加所抵銷。
該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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