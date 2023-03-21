《神州民企》思摩爾（０６９６９）去年純利跌５２％，派息８港仙

《經濟通通訊社２１日專訊》思摩爾國際（０６９６９）公布，截至去年１２月３１日止年

度純利約２５﹒１億元（人民幣．下同），跌５２﹒５２％，每股盈利４１﹒６６分，派末期股

息每股８港仙。

該集團指，收益跌１１﹒７％，至１２１億元，毛利約５２﹒５９億元，跌２８﹒７％，經

調整利潤約２５﹒７５億元，跌５２﹒７％，因來自於企業客戶銷售收入下降、毛利率下降以及

銷售、管理和研發費用的增長。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

