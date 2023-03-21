華樂娛樂（０２３０６）去年純利１７億人幣升４倍，不派息

《經濟通通訊社２１日專訊》華樂娛樂（０２３０６）公布，截至去年１２月３１日止年度

純利約１７﹒２４億元（人民幣．下同），同比增長升約４﹒１２倍，每股盈利３﹒７２元，不

派末期股息。

該集團指，收入９﹒８億元，跌２４％，因受疫情影響，毛利３﹒６３億元，跌３９﹒７％

，毛利率３７％，跌９﹒６個百分點。純利大升主因可轉換優先股的公允價值變動約收益

１５﹒８億元所帶動。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

