《日入而息》港鐵票價調整機制與利潤掛勾，恒地去年少賺３０％

《今天重點》

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港鐵（０００６６）票價調整機制與利潤掛勾，以服務表現回贈取代八達通車費回贈；金澤培指

票價機制與物業發展利潤掛勾，降每年票價調整幅度

恒地（０００１２）全年純利跌３０％至９２﹒４億元，息１﹒３元；恒地去年基礎盈利跌２９

％，本港物業銷售額增２７﹒４％；恒地去年香港租金收入跌１％，今年擬推１０項目

吉利（００１７５）全年純利升８﹒５％至５２﹒６億元人民幣，息２１港仙；吉利今年銷量目

標１６５萬部，較去年銷量增１５％；吉利指提升新能源市佔率為首要任務，不會單靠價格戰贏

取份額

安踏體育（０２０２０）全年純利跌１﹒７％至７５﹒９億元人民幣，末期息７２港仙

金山軟件（０３８８８）全年盈轉虧６０﹒５億元人民幣，息０﹒１３港元

李家超稱港銀行體系穩健，有信心瑞信事件無重大影響；陳茂波稱歐美銀行業危機需有所警惕，

本港財政穩健

比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」論壇

調查：香港連續１３年成為全球樓價最難負擔城市

習近平稱已邀普京今年內訪華

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《即日市況》

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恒指全日高收２５８點報１９２５８，安踏藥明齊飆９％

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《深滬股市》

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軍工白酒強勁滬指收升０﹒６％，惟成交快速回縮

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《美元匯價》

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歐元升破１﹒０７，考驗５０天線阻力

歐元最新報１﹒０７４２╱４６，日圓最新報１３２﹒３３╱３６

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《公司業績》

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恒地（０００１２）全年純利跌３０％至９２﹒４億元，息１﹒３元

中糧包裝（００９０６）全年純利升５﹒２％，末期息１１港仙

安踏體育（０２０２０）全年純利跌１﹒７％至７５﹒９億元人民幣，末期息７２港仙

京東方精電（００７１０）全年多賺７８％，派息２３仙

吉利（００１７５）全年純利升８﹒５％至５２﹒６億元人民幣，息２１港仙

中建築（０３３１１）全年純利升１７％至７９﹒６億元，末期息２４仙

金利來集團（００５３３）全年純利跌３０﹒１％至１﹒５億元，末期息５仙

金山軟件（０３８８８）全年盈轉虧６０﹒５億元人民幣，息０﹒１３港元

ＭＯＮＧＯＬ（００９７５）全年虧轉盈５９１７﹒７萬美元，不派息

騰訊音樂（０１６９８）全年純利增２１﹒４％至３６﹒８億元人民幣

恒基發展（０００９７）全年純利跌８５﹒３％至５００萬元，派息１仙

連達科技控股（００８８９）全年純利升６﹒３倍至２７８７﹒５萬元，不派息

中廣核新能源（０１８１１）全年少賺２０％，末期息０﹒９１美仙

同程旅行（００７８０）全年盈轉虧１﹒５億元人民幣，不派息

眾安在綫（０６０６０）全年盈轉虧１３﹒６億元人民幣，不派息

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《公司資訊》

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吉利（００１７５）今年銷量目標１６５萬部，較去年銷量增１５％

博安生物（０６９５５）地舒單抗注射液上市申請已獲受理

傳高濟醫療最快下半年上市，集資約３９億元

比亞迪（０１２１１）擬４月推出智能手錶，可替代車匙；據報比亞迪減少西安深圳兩廠工人每

周工時，料產量續降

中銀香港（０２３８８）ＢｏＣ Ｐａｙ２月消費交易筆數按年升超過四成

中國銀行（０３９８８）王緯辭任執行董事及副行長職務

聯交所對嘉年華國際（００９９６）前主席兼執董採取紀律行動

農行（０１２８８）張毅請求辭去該行副行長職務

匯控（００００５）授出有條件獎勵，涉約２４９萬股

渣打（０２８８８）本周來港舉行董事會會議，主席韋浩思及ＣＥＯ溫拓思等出席

港鐵（０００６６）票價調整機制與利潤掛勾，服務表現回贈取代八達通車費回贈

英皇國際（００１６３）與Ｔｅｓｌａ合作，旗下５商場增設Ｖ３超級充電站

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《國企紅籌》

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中廣核新能源（０１８１１）附屬擬售一間附屬公司

招商局港口（００１４４）吉盈熙已辭任獨立非執行董事，陳遠秀接任；招商局港口擬不少於１

８﹒４５億人幣售４５％寧波大榭股權

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《神州民企》

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安踏體育（０２０２０）採納２０２３年股份獎勵計劃

思摩爾（０６９６９）電子煙監管不確定性基本排除，料ＯＤＭ內地收入佔比續跌

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《中國要聞》

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據報騰訊音樂高層邀韓星上節目，「限韓令」或生變

傳廣州美團騎手滿員停招聘，美團表示傳言不實

中移動等全球１６家運營商發布６Ｇ設計與需求白皮書

時隔三年後上海虹橋機場周日恢復國際、港澳台航線

東莞預算１億元派消費券，促進汽車家電等消費

被當局列入經營異常名錄，樂華娛樂表示不清楚為何被罰

銀保監第四季度接收保險消費投訴逾２﹒２萬件

滿足內地與香港需求，４月起增開６２列跨境高鐵列車

財政部啟財務會計監督專項行動，稱要敢於動真碰硬

北京老字號企業數量２２３家，１００多家開直播銷售

杭州放寬車牌申領，久搖不中、多孩家庭等可直接申領

人行１８２０億逆回購利率持平，今放水１５３０億元

ＩＭＦ批斯里蘭卡３０億美元貸款，中國早前同意計劃

內地啟新一輪天網行動，聯人行打擊境外轉移贓款行為

農行國際金融部巡視員劉燕忠涉嚴重違紀違法被查

北京經開區推汽車團購，連同原有補貼最高優惠１萬

北京豐台區聯同網購平台派１０００萬汽車消費券

中國首季地方債發行加快，２月新增發行額增６９０億

湛江政府推買車補貼，建行辦分期可再減１０００元

東方財富炒股Ａｐｐ今早出現故障，無法登錄交易；今日

下午再度發生故障

中國首季地方債發行加快，２月新增發行額增６９０億

傳領航完全退出內地業務，包括與螞蟻的合資公司

吳小暉約６％浙商銀行持股下月遭司法拍賣

上交所自律委倡ＩＰＯ合規理性參與詢價實施定價

消息指華為進軍ＥＲＰ市場是誤讀，系統僅供內部使用

海口南港離島免稅商品提貨點開業

首２月內地發電裝機容量２６億千瓦，同比增８﹒５％

蔡英文過境美國，汪文斌稱堅決反對任何形式美台往來

西安力撐新能源車發展，車企增產最高獎１０００萬

俄羅斯總理米舒斯京應習近平邀請訪問中國

習近平稱已邀普京今年內訪華

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６１％，報１５５１３﹒４５點

蔡英文確定月底訪中美洲，美國敦促北京不要反應過激

台灣花蓮發生５﹒３級地震，全台有感

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《俄烏開戰》

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日首相突訪烏克蘭，中方籲多做降溫局勢的事而非相反

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《國際要聞》

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Ｇ７擬推遲修訂俄羅斯石油價格上限

德國與歐盟就２０３５年起禁售化石燃料車談判有進展

法議會批准退休年齡提高至６４歲，示威者燒垃圾抗議

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《外圍經濟》

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分析料聯儲局會加息０﹒２５厘，儘管市場動盪

巴菲特投資組合９４％集中在４行業，ＩＴ佔近４２％

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《大國博弈》

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禁制陰影下，ＴｉｋＴｏｋ美國月活躍用戶破１﹒５億

美國要求情報部門三個月內解密所有新冠病毒溯源信息

中國反對美國新冠病毒起源法，斥炒作實驗室泄露論

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《連環爆雷》

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富途表示瑞信ＡＴ１債券清零顛覆股比債危險的市場認知

投資者非常不滿瑞信ＡＴ１債券被「清零」致血本無歸

拉加德稱歐元區銀行對瑞信風險敞口有限

李家超稱港銀行體系穩健，有信心瑞信事件無重大影響

第一共和銀行瀉近五成，市場憂需再次救援

陳茂波稱歐美銀行業危機需有所警惕，本港財政穩健

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《其他消息》

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據報常務副總理丁薛祥將任中央港澳工作領導小組組長

李家超稱今日下午將與廣東省省長舉行粵港合作會議；政

府會審慎處理各交通工具加價事宜

屯門醫院走廊再跌假天花，無人受傷

張欣宇稱部分反修例被捕者獲警方通知不作起訴

高鐵４月１日全面通車，增五站點周四開始預售車票

消息指何俊仁被捕，涉保釋期間干擾初選案證人家屬

貿發局表示今年首季出口指數按季升９﹒３點至３９；央

行出手迅速未形成金融危機，暫對出口商影響微

保險投訴局去年接獲投訴個案升１８﹒６％

銀行業僱員協會代表憂一周七天營業有否足夠人手應付

深股通額度全日用２６億元，外資連續七日淨流入；滬股

通額度全日用３５億元，外資淨流入４３億元

德勤稱聲明非「不認錯」，強調對涉事審計報告負責

藍田ＫＯＫＯ ＭＡＲＥ料周四開價，首推逾９０伙

新一期綠置居價單出爐，最平僅７５萬，３﹒２８揀樓

調查指香港連續１３年成為全球樓價最難負擔城市

ＥＣＡ表示香港公幹費日均逾４０００元，再次成為亞洲

最昂貴城市

國際都會高爾夫球錦標賽及國泰滙豐國際七人欖球賽獲授

Ｍ品牌認可

據報摩通在ＬＭＥ鎳存貨被「掉包」成石頭

新巴城巴合併前最後新線６９４Ｓ今日啟航

比爾蓋茨基金會高層、特斯拉董事等將出席「裕澤香江」

論壇

港初創ＡＩ公司Ｐａｎｔｈｅｏｎ Ｌａｂ獲新世界參與

新一輪融資

環聯表示香港消費者信貸市場復甦，第三季信用卡貸款宗

數升２９％

秀茂坪安達臣道有地盤男工人今早從高處墮下，送院後死

亡

屯門飛揚２期加推１０８戶，周六盡推售４００伙

天星銀行夥經絡推貸款一筆清，享６０日免息免供優惠

富融銀行推商業銀行服務，新客可獲豁免開戶費等優惠

大新銀行推旅遊巴貸款，貸款額達２０萬元

研究指具備數碼技能員工為香港全年ＧＤＰ帶來４７５億

美元增長

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