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即市新聞

22/03/2023 07:46

《日出而作》聯儲局公布議息結果前，美股續反彈納指漲逾１﹒５％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　３２５６０﹒６０　升　３１６﹒０２　０﹒９８％
　　標普５００　　　　４００２﹒８７　升　　５１﹒３０　１﹒３０％
　　納斯達克　　　　１１８６０﹒１１　升　１８４﹒５７　１﹒５８％
　　倫敦富時１００　　７５３６﹒２２　升　１３２﹒３７　１﹒７９％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１５１９５﹒３４　升　２６１﹒９６　１﹒７５％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７１１２﹒９１　升　　９９﹒７７　１﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３２﹒３４９３，歐元兌美元１﹒０７７１
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＢＯＳＳ直聘（０２０７６）全年虧轉盈１﹒１億元，不派息　　　　　　
　　中國抗體（０３６８１）全年虧損降至２﹒８億人幣，不派息　　　　　　
　　ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）全年虧損擴至１３６萬坡元，不派息　　　
　　科聯系統（０００４６）全年純利跌１３％至４７０１萬元，連特別息８仙
　　運興泰集團（０８３６２）全年虧損降至９５８萬元，不派息　　　　　　
　　永聯豐（０８６１７）全年純利跌０﹒４％至３４９３萬元，派息４仙　　
　　華樂娛樂（０２３０６）去年純利１７億人幣升４倍，不派息　　　　　　
　　貿易通（００５３６）去年純利跌２９％，派末連特息共７﹒４２仙　　　
　　科勁國際（０６８２２）去年純利２３２５萬元跌７６％，派息３仙　　　
　　信義儲電（０８３２８）全年純利跌２７％至４５９０萬元，不派息　　　
　　創維集團（００７５１）上市附屬創維數字去年純利升９５％　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力盟科技（０２４０５）開招入場費約３０３０元　　　　　　　　　
　　中寶新材（０２４３９）售２﹒５億股兩成四舊股，入場約２７２７元
　　渣打（０２８８８）再斥１﹒２６億元歐洲回購２１３﹒７萬股　　　
　　瑞爾集團（０６６３９）董事長兼董事高層自願承諾６個月禁售股　　
　　華訊（００８３３）遭申索上訴獲判重審，將強烈抗辯　　　　　　　
　　遠東發展（０００３５）捷克博彩業務獲注２０００萬美元　　　　　
　　艾伯科技（０２７０８）４０００萬元投資杭州一芯微科技５％股權　
　　法拉帝（０９６３８）潛在意大利主要雙重上市　　　　　　　　　　
　　遠東控股（０００３６）委廈門東方虹宇執董朱偉文任執行董事　　　
　　中國華星（００４８５）遭清盤呈請獲法院頒令撤銷　　　　　　　　
　　現代健康科技（００９１９）附屬獲證監會發證券交易及資產管理牌照
　　中國投資開發（００２０４）獲解除禁制令及法律訴訟中止　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　五礦資源（０１２０８）稱澳洲礦山致命意外停產後今起獲批重新運營
　　瑞科生物（０２１７９）兩非執董辭任，建議兩人任董事　　　　　　
　　北控水務（００３７１）擬發中期票據籌最多１５億人幣　　　　　　
　　濱海投資（０２８８６）准用中石化設施接卸液化天然氣　　　　　　
　　瑞科生物（０２１７９）新冠疫苗獲蒙古國緊急使用權　　　　　　　
　　國銀金租（０１６０６）最多２０億人幣購兩船　　　　　　　　　　
　　首創環境（０３９８９）年度多賺２﹒２倍，特別息１仙　　　　　　
　　瑞科生物（０２１７９）去年虧損擴至逾７億人幣不派息　　　　　　
　　洪九果品（０６６８９）去年純利升４倍，不派息　　　　　　　　　
　　康德萊（０１５０１）去年少賺８％，派息２４分　　　　　　　　　
　　心瑋醫療（０６６０９）去年虧損２億人幣，不派息　　　　　　　　
　　藥明康德（０２３５９）去年純利８８億人幣，升７３％　　　　　　
　　靈寶黃金（０３３３０）去年純利升８５％，不派息　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　移動互聯（０１４３９）委兩人任董事，昨起生效　　　
　　綠城（０９９７９）首席執行官李軍２９０萬元增持股份
　　中國聯塑（０２１２８）去年少賺１７％，派息３０港仙
　　海吉亞醫療（０６０７８）全年純利升８％，派息１５分
　　思摩爾（０６９６９）去年純利跌５２％，派息８港仙　
　　中原建業（０９９８２）去年少賺６１％派息２﹒７港仙
　　海天（０１８８２）去年少賺２６％第二中期息５５港仙
　　三一國際（００６３１）去年多賺３２％，派息１９港仙
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　國資委稱以更大力度鼓勵中央軍工企業做強做優做大　
　　東航廣西空難周年，民航局稱事故複雜罕見調查仍持續
　　３月２７款進口遊戲獲批，騰訊、網易、Ｂ站在列　　
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　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
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　　美股反彈道指漲逾３８０點，聯儲局議息決策將成關鍵
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　　　　　　　　　　　　《習普會》　
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　　布林肯稱中方續為俄方提供外交掩護　　　　　　　　　
　　習近平稱願為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用　
　　習近平形容普京是親密朋友，普京稱討論中方烏克蘭方案
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　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　市場關注聯儲局議息，比特幣受制於２８０００美元
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　日股假期休市，
　　圓匯１３１﹒２
　　４　　　　　　
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