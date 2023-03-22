《日出而作》聯儲局公布議息結果前，美股續反彈納指漲逾１﹒５％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３２５６０﹒６０ 升 ３１６﹒０２ ０﹒９８％

標普５００ ４００２﹒８７ 升 ５１﹒３０ １﹒３０％

納斯達克 １１８６０﹒１１ 升 １８４﹒５７ １﹒５８％

倫敦富時１００ ７５３６﹒２２ 升 １３２﹒３７ １﹒７９％

法蘭克福ＤＡＸ １５１９５﹒３４ 升 ２６１﹒９６ １﹒７５％

巴黎ＣＡＣ４０ ７１１２﹒９１ 升 ９９﹒７７ １﹒４２％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３２﹒３４９３，歐元兌美元１﹒０７７１



《公司業績》

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ＢＯＳＳ直聘（０２０７６）全年虧轉盈１﹒１億元，不派息

中國抗體（０３６８１）全年虧損降至２﹒８億人幣，不派息

ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）全年虧損擴至１３６萬坡元，不派息

科聯系統（０００４６）全年純利跌１３％至４７０１萬元，連特別息８仙

運興泰集團（０８３６２）全年虧損降至９５８萬元，不派息

永聯豐（０８６１７）全年純利跌０﹒４％至３４９３萬元，派息４仙

華樂娛樂（０２３０６）去年純利１７億人幣升４倍，不派息

貿易通（００５３６）去年純利跌２９％，派末連特息共７﹒４２仙

科勁國際（０６８２２）去年純利２３２５萬元跌７６％，派息３仙

信義儲電（０８３２８）全年純利跌２７％至４５９０萬元，不派息

創維集團（００７５１）上市附屬創維數字去年純利升９５％

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《公司資訊》

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力盟科技（０２４０５）開招入場費約３０３０元

中寶新材（０２４３９）售２﹒５億股兩成四舊股，入場約２７２７元

渣打（０２８８８）再斥１﹒２６億元歐洲回購２１３﹒７萬股

瑞爾集團（０６６３９）董事長兼董事高層自願承諾６個月禁售股

華訊（００８３３）遭申索上訴獲判重審，將強烈抗辯

遠東發展（０００３５）捷克博彩業務獲注２０００萬美元

艾伯科技（０２７０８）４０００萬元投資杭州一芯微科技５％股權

法拉帝（０９６３８）潛在意大利主要雙重上市

遠東控股（０００３６）委廈門東方虹宇執董朱偉文任執行董事

中國華星（００４８５）遭清盤呈請獲法院頒令撤銷

現代健康科技（００９１９）附屬獲證監會發證券交易及資產管理牌照

中國投資開發（００２０４）獲解除禁制令及法律訴訟中止

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）稱澳洲礦山致命意外停產後今起獲批重新運營

瑞科生物（０２１７９）兩非執董辭任，建議兩人任董事

北控水務（００３７１）擬發中期票據籌最多１５億人幣

濱海投資（０２８８６）准用中石化設施接卸液化天然氣

瑞科生物（０２１７９）新冠疫苗獲蒙古國緊急使用權

國銀金租（０１６０６）最多２０億人幣購兩船

首創環境（０３９８９）年度多賺２﹒２倍，特別息１仙

瑞科生物（０２１７９）去年虧損擴至逾７億人幣不派息

洪九果品（０６６８９）去年純利升４倍，不派息

康德萊（０１５０１）去年少賺８％，派息２４分

心瑋醫療（０６６０９）去年虧損２億人幣，不派息

藥明康德（０２３５９）去年純利８８億人幣，升７３％

靈寶黃金（０３３３０）去年純利升８５％，不派息

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《神州民企》

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移動互聯（０１４３９）委兩人任董事，昨起生效

綠城（０９９７９）首席執行官李軍２９０萬元增持股份

中國聯塑（０２１２８）去年少賺１７％，派息３０港仙

海吉亞醫療（０６０７８）全年純利升８％，派息１５分

思摩爾（０６９６９）去年純利跌５２％，派息８港仙

中原建業（０９９８２）去年少賺６１％派息２﹒７港仙

海天（０１８８２）去年少賺２６％第二中期息５５港仙

三一國際（００６３１）去年多賺３２％，派息１９港仙

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《中國要聞》

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國資委稱以更大力度鼓勵中央軍工企業做強做優做大

東航廣西空難周年，民航局稱事故複雜罕見調查仍持續

３月２７款進口遊戲獲批，騰訊、網易、Ｂ站在列

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《國金頭條》

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美股反彈道指漲逾３８０點，聯儲局議息決策將成關鍵

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《習普會》

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布林肯稱中方續為俄方提供外交掩護

習近平稱願為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用

習近平形容普京是親密朋友，普京稱討論中方烏克蘭方案

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《虛幣世界》

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市場關注聯儲局議息，比特幣受制於２８０００美元

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《其他消息》

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日股假期休市，

圓匯１３１﹒２

４

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