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即市新聞

22/03/2023 07:50

《國金頭條》耶倫打強心針美股續反彈，標普重奪４千點大關

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國政府採取措施穩定銀行業，緩解了投資者對金融動盪擴大
的擔憂。銀行板塊領漲，美國股市周二（２１日）繼續反彈。標普５００指數升破４０００點大
關，站穩２００日移動均線上方。
　　標普５００收盤漲５１﹒３點，或１﹒３％，報４００２﹒８７點。道指漲３１６﹒０２點
，或１％，報３２５６０﹒６點。納指漲１８４﹒５７點，或１﹒６％，報１１８６０﹒１１點

　　美國財政部長葉倫呼籲對美國小型銀行存戶提供更多支持後，知情人士透露，美國正研究給
所有銀行存款上保險的方法。衡量市場恐慌的ＶＩＸ波動率指數大跌至２１附近，上周曾一度升
破３０。
　　ＫＢＷ銀行股指數的成分股上漲，第一共和銀行飆升近３０％，創下紀錄最大漲幅。隨著美
國３家中小型銀行倒閉，以及瑞信被收購，對於聯儲局的加息預期下降，投資者押注當地時間周
三（２２日）將再加息２５個基點。
　　不過，摩根士丹利分析師Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｗｉｌｓｏｎ警告，信貸危機的風險仍在大幅上
升。美國銀行對基金經理的最新全球調查顯示，系統性信貸事件已經取代通脹，成為市場面臨的
主要風險。
　
＊聯儲局將公布議息結果美元小幅波動＊
　
　　在聯儲局公布議息結果前，美元小幅波動。美匯指數於紐約尾盤微跌０﹒０５％，至
１０３﹒２３。歐元兌美元一度上漲０﹒６％，至１﹒０７８８，創２月１４日以來最高。美元
兌日圓上漲１％至１３２﹒４７。市場關注英倫銀行周四（２３日）的議息結果，英鎊兌美元下
跌０﹒５％，至１﹒２２１４。
　　紐約期金連漲２日後，周二下跌４１﹒７美元，或　２﹒１％，報每盎司１９４１﹒１美元
。油價創２月初以來最大漲幅，紐約期油上漲１﹒６９美元，報每桶６９﹒３３美元。布蘭特期
油上漲１﹒５３美元，報每桶７５﹒３２美元。（ｊｆ）

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