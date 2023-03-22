《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｗｈｙ？Ｗｈｙ？Ｔｅｌｌ　Ｍｅ　Ｗｈｙ？

《缸邊隨筆》這次銀行危機中，爆出了個具深遠影響的危機，就是為甚麼瑞信的ＡＴ１債券

被清零。即是這些債券的持有人，一夜之間，血本無歸。



債券文件上雖然有條款，ＡＴ１債券是可以被清零，但是要在股權（股東）被清零後，才到

ＡＴ１債券被清零，而不是如今次瑞信事件中，股權未被清零前，ＡＴ１債就被清零。此中道理

很簡單，股東（股票持有人）是拿錢出來做生意，ＡＴ１債權人是借錢予你們股東去做生意，做

賠了，為甚麼是股東們不用賠，而是ＡＴ１債權人先倒？



瑞士政府一令瑞信ＡＴ１債券清零，金融市場就立起風波，環球的ＡＴ１債券價均跌，歐洲

的已跌價２０％，於是：



歐洲央行的單一監管機制（ＳＳＭ）、單一處置機制（ＳＲＢ）和歐洲銀行業監管局

（ＥＢＡ）立時發布聯合聲明，強調銀行的普通股是最先去吸收損失者，只有在股權「充分使用

」後，才會減記ＡＴ１債券。



不過瑞士不是歐元區國家，瑞士可以「獨立而行」，這個說法說得通嗎？



在資本主義社會裏，能說金融市場運行之理是路路通，獨此路不通？



瑞信ＡＴ１債權人，必然會提出訴訟。而環球的債券投資者也會等這個訴訟結果，因為

ＡＴ１債的理賠次序牽涉到以後尚有多少人肯投資於ＡＴ１債，這亦牽涉到銀行資本的籌措。



先了解ＡＴ１債是甚麼，財聯社有這個報道：



額外一級資本（ＡＴ１）債券暱稱為「可可債」的ＣｏＣｏＢｏｎｄ。



ＣｏＣｏ債的全名是應急可轉債（Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ Ｃｏｎｖｅｒｔｉｂｌｅ

Ｂｏｎｄｓ，簡稱ＣｏＣｏＢｏｎｄｓ、ＣｏＣｏｓ），是一種在歐債危機後才出現的債。在無

危機環境下，能產生高收益；反之，若銀行流動性轉壞，這類債券就會率先受到衝擊，淪為「海

嘯第一排」。



它基本上可在債券與股票之間轉換，協助銀行強化資本，以符合避免銀行倒閉的監管規定。



當銀行資本水平低於特定水平時，這些債券就能轉換地位以便應急。如果銀行的缺口大到一

定程度，這些ＣｏＣｏ債就能轉換成股權，即銀行的股票。在其他情況下，ＣｏＣｏ債會被全部

減記或部分減記。



ＣｏＣｏ債的目的是要作為債務與股權緩衝的一部分，用來避免在銀行崩潰或倒閉時，納稅

人必須埋單的情況。當原先構想被提出時，ＣｏＣｏ債被視為讓銀行擁有潛在的更大資本緩衝，

不用被迫發行新股，因為發行新股會讓許多人擔憂銀行過度槓桿。對監管機構而言，ＣｏＣｏ債

是讓銀行可在不必讓納稅人付出代價、毋須稀釋現有股東的情況下，讓銀行能被從崖邊救回的一

種辦法。



簡言之，ＡＴ１債，是銀行在危急時期的勤王兵，如今瑞士銀監當局殺了批勤王兵，其他瑞

士銀行的ＡＴ１債權人、勤王兵會怎想？還會值這個班嗎？勤王兵不值班，銀行要籌集龐大的資

本時，就加大困難了，銀行資本不足，便難支持大經濟發展了，從這個角度看，確認ＡＴ１債的

理賠序次問題是否極之重要？



為甚麼瑞士銀監局輕視了瑞信銀行資本勤王兵的作用呢？Ｗｈｙ？Ｗｈｙ？Ｔｅｌｌ Ｍｅ

Ｗｈｙ？



不要以為筆者是Ｗｈｙ？Ｗｈｙ？Ｔｅｌｌ Ｍｅ Ｗｈｙ？是靠嚇。《智經財經》在周一

有如下報告：



歐洲銀行股周一（２０日）在亞洲股市大幅下挫，投資者認為，在瑞信（ＣＳ﹒ＵＳ）接受

救助後，銀行發行的額外一級債券（ＡＴ１債券）價值大幅下跌。



滙豐控股（００００５）在香港股市下跌６﹒２％，創近６個月來最大跌幅，其新發行的

ＡＴ１債券下跌超過５美分。渣打銀行（０２８８８）一度下跌５﹒６％。



作為瑞士救助計劃的一部分，瑞信對ＡＴ１債券進行了全面減記，這使得２７５０億美元

ＡＴ１債券市場上的投資者爭相確定這些債券在危機中能提供多大的保護。



其影響可能是雙重的，如果投資者喪失信心，滙豐銀行等銀行可能需要尋找新的資金來源，

而它們持有的同行發行的此類債券可能會大幅貶值。



有跡象顯示，一些亞洲銀行的ＡＴ１債券（被視為風險最高的銀行證券）跌幅創下紀錄。數

據顯示，東亞銀行利率５﹒８２５％的永續美元債券下跌８﹒６美分，至７９﹒７美分，如果這

一跌幅持續到周一（２０日）交易結束，將創下歷史新低。



投資者可能慶幸在今周一已全線沽出了港銀行股，不受拖累，但可知道，連中移動

（００９４１）在周一也跌了？為甚麼？



水緊的人，是乜都要賣的，中移動近月升得多，也就適合作為提款機，先沽出，去補窿呀！

銀行為百業之母，阿媽有病，有哪家孩子可以好過。只可惜，瑞信ＡＴ１債權人可以找瑞士政府

打官司索賠，但在周一時有損失的中移動投資者，又能向誰索賠？



＊歐美銀行業 後遺症不少＊



前一兩周，瑞信一直向投資者推介，並確認瑞信的ＡＴ１債的理賠序次是先賠了股票的，再

賠ＡＴ１債的。怎料瑞士政府一來，這些之前向投資者確認的理賠次序就一下子沒有了。



這個一而再的保證，使不少華爾街老貓燒鬚了，《財聯社》有報道：



據知情人士透露，部分瑞信債權人在周末其實還在購入該行的債券－－他們認為瑞士央行此

前的干預是一個買入機會。包括高盛、摩根士丹利和Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ在內的幾家銀行在整個

周末，都保持了其債券銷售和交易櫃台對瑞信債券開放。



一個如今看來令人啼笑皆非的現象是，交易員在周日下午對瑞信ＡＴ１債券的報價還曾大幅

上調，因他們預計瑞銀收購瑞信的交易將不會給債券持有人造成損失。



據知情人士透露，在瑞銀收購的決定宣布前後，瑞信ＡＴ１債券的報價曾一度達到了面值的

５０％至７０％之間，當天早些時候曾跌至２５％左右，這些場外交易市場的報價是私下進行的

。聯博歐洲投資組合經理Ｊｏｈｎ Ｔａｙｌｏｒ早先就表示，瑞信的資本狀況良好，流動性比

率也高於監管部門的最低要求，現在的問題主要是市場有沒有信心。



然而，這些在最後關頭買入瑞信ＡＴ１債券的持有者，卻最終遭遇了「滅頂之災」……



根據歷史統計，此次減記將是歐洲總規模達２，７５０億美元的ＡＴ１市場最大一次價值減

記事件，損失規模遠超過發生在２０１７年西班牙銀行Ｂａｎｃｏ Ｐｏｐｕｌａｒ ＳＡ債券

面臨的１３﹒５億歐元減記，當時該銀行被桑坦德銀行收購。



據多位參與談判的幾位人士表示，瑞士金融市場監管局最終決定將瑞信ＡＴ１債券價值完全

減記的做法，顯然出乎了人們的意料。而此舉也很可能會在歐洲銀行業產生更為廣泛的影響，乃

至導致其他銀行的同類債券遭到拋售。



一位瑞信ＡＴ１債券的持有者就表示：「瑞士金融市場監督管理局打破資本結構的做法，將

對任何瑞士金融債務產生長期影響。」



一位銀行家表示，這一決定可能會給歐洲債券市場帶來一場「噩夢」。「問題變成了誰是下

一個？將ＡＴ１歸零，而不將股權歸零，這是一個多年都無法從法律上解決的問題，市場馬上就

會做出自己的裁決。」



Ａｘｉｏｍ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ研究主管Ｊｅｒｏｍｅ

Ｌｅｇｒａｓ也指出，如此公然破壞債權人的受償優先制度，並以犧牲債券持有人來提高股權交

易的決定，可能讓市場感到震驚。



瑞信ＡＴ１債的投資者不是只能問Ｗｈｙ？Ｗｈｙ？Ｔｅｌｌ Ｍｅ Ｗｈｙ？的，兔死狐

悲，是瑞士銀行業，以至歐美銀行業是要面對不少後遺症的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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