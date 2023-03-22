《專家之言－何志銘》銀行危機令市場動盪，惟或可制約聯儲局加息

《專家之言》昨（２１日））恒指高開１１８點，午前升幅曾收窄至１７點（１９０１８點

），午後走勢見好，升幅擴大至逾２９０點，指數更一度高見過１９２９５點，最終全日收升

２５８點或１﹒４％，報１９２５８點，主板股票的升跌比率為２６比１３，上升股份１１１６

隻，恒指成分股４９隻股份上升，下跌股份２３隻，升跌比率為６４比３０。國指升８０點或

１﹒２％，收６５４９點，恒生科技指數升９４點或２﹒５％，收３９６５點。大市全日成交總

額１０２４﹒３３億元。滬、深港通南下交易淨流入１６﹒１９億及１１﹒６３億元人民幣。



＊關注多少銀行面臨倒閉風險，瑞信ＡＴ１債券清零不容忽視，



瑞信事件令金融市場現大地震，市場避險情緒持續升溫，黃金等即成避險工具，故資產價格

大幅上漲，與此同時市場關注目前還有多少銀行面臨倒閉風險，環球資金面明顯見審慎。大家擔

心瑞銀集團收購瑞士信貸引發了新一輪的金融危機。瑞信被收購，約１６０億瑞郎的額外一級資

本債券（ＡＴ１）被減記變為零，該減值震撼全球，情況不容忽視。矽谷銀行（ＳＶＢ）今次風

波又再令市場聯想到全球很多金融機構會否接二連三出現火燒連環船。雖然ＳＶＢ倒閉固然是負

面，惟可能某程度上可以制約聯儲局利率政策，減慢力度以穩為首，令市場可以暫緩衝擊。《獨

立股評人 何志銘》



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