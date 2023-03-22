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即市新聞

22/03/2023 12:06

恒指高收３７０點報１９６２９，九置收升逾５％，龍湖漲４﹒７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫在美國銀行公會說，監管部門果斷的行動令美國
銀行體系回穩，又表示有需要時會採取更多行動。
　　　投資者對歐美銀行業危機的憂慮減退，美股造好，銀行股反彈利好投資氣氛。市場注視美
國聯儲局稍後公布政策會議結果，市場普遍消化將加息０﹒２５厘。
　　　港股造好，恒生指數半日收報１９６２９，升３７０點或１﹒９２％，主板成交
６１２﹒５７億元。恒生中國企業指數報６６５９，升１０９點或１﹒６８％。恒生科技指數報
４０２３，升５８點或１﹒４８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５０﹒６元，升７元或２﹒０４％，成交４５﹒２億元；阿里
巴巴－ＳＷ收報８３﹒４元，升２﹒９元或３﹒６％，成交２１﹒１１億元；美團收報１３０元
，跌０﹒１元或０﹒０８％，成交１９﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴
巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　九置（０１９９７）收升５﹒４３％，報４４﹒６５元，該股成交約４３７萬股，涉資
１﹒９３億元，盤中高見４４﹒９元，最低見４２﹒３５元；龍湖（００９６０）升４﹒６９％
，收報２２﹒３元；中聯通（００７６２）升４﹒３３％，收報５﹒７８元；碧桂園服務
（０６０９８）升３﹒８６％，收報１３﹒４６元。（ｋｙ）

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