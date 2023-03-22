《盤後部署》恒指有望重上２萬關，九置未升完料見５５元

《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫在美國銀行公會說，監管部門果斷的行動令美國

銀行體系回穩，又表示有需要時會採取更多行動。

投資者對歐美銀行業危機的憂慮減退，美股造好，銀行股反彈利好投資氣氛。市場注視美國

聯儲局稍後公布政策會議結果，市場普遍消化將加息０﹒２５厘。

港股造好，恒生指數收報１９５９１，升３３２點或升１﹒７３％，主板成交

１０６８﹒６５億元。國企指數收報６６３９，升９０點或升１﹒３８％。恒生科技指數收報

４００９，升４３點或升１﹒１１％。

技術走勢方面，恒指今日裂口高開，走勢現陽燭，收市重返１００天線之上，短線有望重上

２００００樓上，企穩的話，則有望挑戰２１０００水平。

上證綜合指數收報３２６５，升１０點或升０﹒３１％，成交３８２５﹒０９億元人民幣；

深證成份指數收報１１４９６，升６９點或升０﹒６１％，成交２５９４﹒４５億元人民幣。



＊潤電收升５％，受惠分拆新能源上市＊



藍籌股方面，龍湖（００９６０）升５﹒１６％，收報２２﹒４元；友邦（０１２９９）升

３﹒６％，收報８０﹒６５元；中聯通（００７６２）升３﹒２５％，收報５﹒７２元。

另外，滙控（００００５）收升３﹒０８％，報５３﹒５元，該股成交約２９３５萬股，涉

資１５﹒７１億元，盤中高見５４元，最低見５２﹒８５元；渣打（０２８８８）升３﹒６８％

，收報６１﹒９５元。

潤電（００８３６）收升４﹒８８％，報１７﹒２元，該股成交約３８６６萬股，涉資

６﹒５３億元，盤中高見１７﹒３元，最低見１６﹒２４元；潤電中午公布，截至２０２２年

１２月３１日止全年，純利７０﹒４２億元按年升２﹒２９倍；而且董事會正在籌劃分拆華潤新

能源控股於內地一家證券交易所首次公開發行Ａ股股票並上市。



＊特步國際收升５﹒６％＊



特步國際（０１３６８）收升５﹒５９％，報８﹒６９元，該股成交約１７３５萬股，涉資

１﹒４９億元，盤中高見８﹒７７元，最低見８﹒１５元；特步國際公布，截至２０２２年１２

月３１日止，全年純利９﹒２２億元人民幣，按年增１﹒４７％。

九置（０１９９７）收升６﹒０２％，報４４﹒９元，成為藍籌升幅榜榜首，該股成交約

８２６萬股，涉資３﹒６７億元，盤中高見４５元，最低見４２﹒３５元

技術走勢方面，九置今日以大陽燭炒上，一口氣升越１０、２０及５０天線，９ＲＳＩ回升

至６２水平，相信未升完，首站４７﹒８元，再上以５５元為目標，跌穿１００天線（現約

４１﹒５３）元離場。（ｋｙ）

