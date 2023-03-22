《台股攻略－黃振宇》金融股獲捧，台股高開高收

《台股攻略》美聯儲與全球六大央行提供資金流動性保證後，金融危機逐漸緩解，台股今日

（２２日）高開高收，金融股獲市場資金追捧，電子權值股普遍上揚，加上觀光股持續造好，加

權指數升超過２００點，以高位１５７６０點收市，成交金額為２４１８﹒７１億元（新台幣．

下同），三大法人合計淨買入２７６﹒５億元，其中外資終止連續２個交易日淨賣出記錄。

金融體系轉趨穩定，投資者信心回暖，金融股獲資金追捧，國泰金收４１﹒３５元，升

１﹒５％；富邦金收５６﹒２元，升１﹒６３％；國票金、合庫金、玉山金、永豐金、上海商銀

、中再保、台新金及兆豐金等均升１％至２％。台灣普發現金６０００元今日起開放線上登記入

帳，消息刺激觀光股持續受資金追捧，連鎖餐飲龍頭的王品升超過８％，收３０８元，站上

３００元關口；晶華升１﹒１％，收２７７﹒５元；雄獅、六角、晶悅、瓦城及漢來美食均升

２﹒７％至７﹒１％。電子權值股方面，台積電大升３﹒１％，收５３３元，貢獻指數約１３０

點升幅；聯電、聯發科、廣達、瑞昱及研華等均升１％至２％。近期電腦及電視剛性需求回暖，

加上ＡＩ伺服器題材加持，散熱股雙雄的雙鴻及奇鋐均升超過７％，力致、尼得科超眾及泰碩紛

紛漲停。

美聯儲局議息結果即將出爐，市場普遍預期加息幅度將降至０﹒２５％，或於今年第二季到

達最終利率。若利率政策符市場預期，台股走勢有望回穩，建議投資者可留意對於息口及經濟敏

感度較高的科技股，若利率政策溫和，將有利科技股估值。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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