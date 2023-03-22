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即市新聞

22/03/2023 11:10

《窩輪豪情－梁業豪》若作最壞打算，好友須退守哪個關口？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、綜合企業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份
現為安踏體育（０２０２０）、信和置業（０００８３）與招商局港口（００１４４），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股份，則宜首選騰訊音樂（０１６９８）、長實（０１１１３）與電能實業（００００６）

　　早前淡友大戶不斷往下殺倉，大量指數牛證已被強制性收回。客觀而言，目前投資氣候非常
不利股市，卻不代表利好消息入市時，市況無力掉頭回升。然後，（ｂ）浪畢竟只屬於反彈浪，
而非短期新升浪，因其後仍會有（ｃ）浪下跌過程。淡友大戶清楚知道，由（ａ）－（ｂ）－
（ｃ）三個浪組成的２浪調整，於最壞的情況下，可跌回１浪起點，即恒指１４５９７前；而我
們應評估的，為客觀地判斷港股跌抵該水平的可能性，特別是投資氣候變化會否配合。最後，
（ｂ）浪反彈幅度將會是（ａ）浪跌幅的０﹒３８２倍、０﹒５倍或０﹒６１８倍。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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