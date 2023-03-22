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即市新聞

22/03/2023 08:52

【虛幣世界】比特幣反彈２８０００美元之上，市場料加息四份一厘

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯邦儲備委員會的聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）　開
始為期兩天的貨幣政策會議，以決定是否再次提高利率，市場預計加息約四分一厘，ＣＭＥ　
ＦｅｄＷａｔｃｈ　工具目前顯示，超過８７％的交易員預測周三將加息２５個基點　
（ｂｐｓ），這會將聯邦基金目標利率區間設定在４﹒７５％至５％之間。
　　比特幣則走勢反彈至２８０００美元之上，Ｏａｎｄａ高級市場分析師愛德華莫亞在周二的
一份報告表示，市場對美聯儲幾乎完成緊縮政策的樂觀情緒正在上漲，這將有助於防止金融穩定
問題失控。而比特幣在過去７天裏飆升了１５％以上，今年迄今飆升了６９％。
　　Ｇａｌａｘｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ的一份報告指出，在風險調整的基礎上，比特幣表現優於
一系列證券、指數和商品資產，是２０２３年表現最好的資產。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７９８２﹒３８元，跌０﹒４５％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７８４﹒８９元，跌０﹒９１％；艾達幣報０﹒３６８４元，跌
０﹒３６８４％；瑞波幣報０﹒４６０１，跌２﹒０２％。（ｕｌ）
　
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