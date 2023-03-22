《談國論企－黎偉成》出口單拉動能源前２月進口增

《談國論企》中國的進出口在２０２３年１－２月份即使出現輕微回落，顯然受到境內疫情

在２０２２年四季度明顯擴大和境外需求疲弱等困，惟中央控疫取得成效使社會漸復常，消費生

產投資等內需有明顯改善，和製造業的出口新訂單恢復擴張，相信進出口在二季度甚至３月份會

有相對較快的提升。尤其是生產用原料能源等進口有不同程度增加，資本性高增值商品更成出口

主導，相信國民經濟會恢復穩中有進的發展態勢。



＊今年外貿在控疫復常增需求料有提升＊



來自中國海關總署發布的最新資料，中國的進出口於２０２３年１－２月份累計達６﹒１８

萬億元（人民幣．下同），同比減少０﹒８％，相對於２０２２年前兩個月則增加１３﹒２％，

表現確實差勁；尤其是期內的出口僅３﹒５萬億元略增０﹒９％，及進口２﹒１８億元更減少

２﹒９％，二者於２０２２年１－２月份分別上升１３﹒６％和１２﹒９％，便由是可見一斑。

進出口於２０２３年伊始發展未如人意，乃受困於（１）疫症２０２２年四季度在中國擴散

，使多個省市等地方得暫時採取封閉措施，對工商業的生產造成阻困，當然影響商品出口；

（２）美國以至歐洲等地經濟不振，中國製造業的新訂單於２０２２年下半年呈萎縮劣況。但進

口之跌和出口之升，幅度相當有限，隨時是有條件作出良好的改變的。

我對整體進出口貿易的發展前景，是頗感信心的，理由有（一）《政府工作報告》預期國內

生產總值ＧＤＰ於２０２３年增５％，高於２０２２年的３％，其中重要力量來自８項工作任務

中的第一條「著力擴大國內需求」，重點是（Ｉ）「把恢復和擴大消費擺在優先位置」，包括多

渠道增加城鄉居民收入和推動生活服務消費恢復。（ＩＩ）投資，要有效帶動全社會投資、加快

實施「十四五」重大工程、實施城市更新行動，以及鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程

和補短板項目建設，激發民間投資活力。內需轉強，可確保經濟穩中有進發展，甚至在相當程度

抗衡美國的無法無理制約。

還有（二）中國製造業新訂單於２０２３年初有出人意表擴張：分類指數２月份環比大幅一

上升６﹒９個百分點至５６﹒７，而１月份亦飆升７個百分點至５０﹒９，重越臨界點佳境，是

為可以俏看商品今後出口表現之因。

尤其是（三）中國的出口商品結構和素質，有不斷的提升和改善：以資本密集

Ｃａｐｉｔａｌ ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ為主的「一般貿易」，於２０２３年１－２月份累計

２﹒２４萬億元，同比增長即使僅為３﹒１％，但此項於２０２３年整體出口３﹒５萬億元所佔

比重高達６４﹒９％，比２０２２年同期之數提高１﹒３個百分點。

要注意，「一般貿易」中的機電商品出口於２０２３年１－２月累計２﹒６３萬億元，增

０﹒４％，和於整體出口佔比５８％，是為重要拉動力量；其中自動數據處理設備及其零部件的

出口額達１８３７﹒２億元，同比減少２６﹒７％，但手機涉１６３３﹒５億元，則上升

１０﹒５％，和汽車外銷９６８﹒３億元更飆升７８﹒９％。



＊高增值商品出口佔比大有良好啟示性＊



即使（四）進口於２０２３年１－２月同比出現下跌，但有不少主項能源、原材料的進口情

況，有不同程度的好轉，其中（ｉ）鐵礦砂，於２０２３年１－２月份的進口量１﹒９４億噸，

同比微增７﹒３％，而２０２２年同期同持平；其中原因為進口每噸平均價７７３﹒４元，同比

減少４﹒５％，上年同期則飆升凡３６。％之普。（ｉｉ）原油，進口均價每噸達４０５８﹒５

元下降３﹒７％，上年同期之價大升４７﹒１％而進口量８５１３﹒８萬噸減３﹒８％，不再捱

貴油。

更重要的是（ｉｉｉ）煤的進口量於２０２３年１－２月達６０６４﹒２萬噸，同比飆升

７０﹒８％，不僅因每噸均價９４７。元，同比減１１﹒３％，更意味火電生產、鋼鐵提煉的需

求甚殷，是為經濟發展有良性的啟示。

再看（五）中國與各主要市場的雙邊貿易，亦有重大變化，而引人以憂者為（１）中美雙邊

貿易大幅倒退：進出口７０２９﹒８億元同比大幅減少１０﹒６％，因中國輸美商品僅

４９４１﹒１億元而大跌１５﹒２％，而（２）同樣有跌的是中國對歐盟出口５５２８﹒３億元

，跌幅為５％，意味美國和歐洲的消費前景有問題。但（３）東盟輸入中國商品５７００億元同

比增長１７﹒９％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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１－２月份２０２３年 ６﹒１８萬 ３﹒５萬 ２﹒１８萬

－０﹒８％ ＋０﹒９％ －２﹒９％

１２月份２０２２年 ３﹒７７萬 ２﹒１６萬 １﹒６萬

＋０﹒６％ －０﹒５％ ＋２﹒２％

１１月份 ３﹒７２萬 ２﹒１３萬 １﹒６萬

＋０﹒０％ ＋１﹒９１％ ＋１﹒８４％

１０月份 ３﹒８１萬 ２﹒０７萬 １﹒４８萬

＋６﹒９％ ＋７﹒０％ ＋６﹒８％

９月份 ３﹒８１萬 ２﹒１９萬 １﹒６２萬

＋８﹒３％ ＋１０﹒７％ ＋５﹒２％

８月份 ３﹒７１萬 ２﹒１２萬 １﹒５９萬

＋８﹒６％ ＋１１﹒８％ ＋４﹒６％

７月份 ３﹒８１萬 ２﹒２５萬 １﹒５６萬

＋１６﹒６％ ＋２３﹒９％ ＋７﹒４％

６月份 ３﹒７６萬 ２﹒２１萬 １﹒５５萬

＋１４﹒３％ ＋２２。％ ＋４﹒８％

５月份 ３﹒４５萬 １﹒９８萬 １﹒４７萬

＋９﹒６％ ＋１５﹒３％ ＋２﹒８％

４月份 ３﹒１６萬 １﹒７４萬 １﹒４１萬

＋０﹒１％ ＋１﹒９％ －２﹒５％

３月份 ３﹒２萬 １﹒７５萬 １﹒４５萬

＋５﹒８％ ＋１２﹒９％ －１﹒７％

１－２月份２０２２年 ６﹒２萬 ３﹒４７萬 ２﹒７３萬

＋１３﹒３％ ＋１３﹒６％ ＋１２﹒９％

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計算單位：億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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