《異動股》吉利升近７％，去年純利增８％，今年銷量目標增１５％

《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升６﹒７４％暫為最佳表現藍籌

，報１０﹒１４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒８２％。該股成交約１５６１

萬股，涉資１﹒５６億元。

吉利汽車公布，截至２０２２年１２月３１日止全年純利５２﹒６億人民幣，按年升

８﹒５２％，勝預期，每股基本盈利５１﹒０６分人民幣，派末期息２１港仙，按年持平。期內

收益１４７９﹒６５億人民幣，升４５﹒６２％；毛利２０８﹒９６億人民幣，升２０﹒０１％

；銷量１４３﹒３萬部，升７﹒９％。

吉利將２０２３年度的銷量目標定為１６５萬部，包括領克合營公司及睿藍合營公司所銷售

的「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量，較２０２２年所實現總銷量增加約１５％。高級副總裁

兼ＣＦＯ戴慶在業績發布會上表示，集團追求銷量和銷售收入的規模化，新能源市場佔有率的提

升為集團當前首要任務，中長期目標是重返２０１７年至２０１８年時的業績巔峰。

現時，恒生指數報１９６７７，升４１８點或升２﹒１７％，主板成交１２７﹒３２億元。

國企指數報６６９４，升１４５點或升２﹒２１％。恒生科技指數報４０４９，升８４點或升

２﹒１３％。

即月期指新報１９７０２，升４３２點，高水２４點。即月國指期貨報６７０７，升１５２

點，高水１２點。即月科指期貨新報４０５９，升９４點，高水１９點。

上證綜合指數報３２６８，升１２點或升０﹒３８％，成交５００﹒３１億元人民幣。

深證成份指數報１１４８８，升６０點或升０﹒５３％，成交７５７﹒７２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １０﹒１４元 升６﹒７４％

長汽（０２３３３） ９﹒１２元 升３﹒２８％

廣汽集團（０２２３８） ４﹒９４元 升３﹒３５％

華晨（０１１１４） ３﹒７９元 升１﹒３４％

比亞迪（０１２１１） ２０９﹒００元 升３﹒４７％

小鵬汽車（０９８６８） ３８﹒８０元 升２﹒７８％

蔚來（０９８６６） ７４﹒５０元 升７﹒５８％

理想汽車（０２０１５） ９３﹒０５元 升２﹒９３％

零跑汽車（０９８６３） ３０﹒６０元 升１﹒８３％

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（ｈｃ）

