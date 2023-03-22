  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/03/2023 09:40

《異動股》吉利升近７％，去年純利增８％，今年銷量目標增１５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升６﹒７４％暫為最佳表現藍籌
，報１０﹒１４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒８２％。該股成交約１５６１
萬股，涉資１﹒５６億元。
　　吉利汽車公布，截至２０２２年１２月３１日止全年純利５２﹒６億人民幣，按年升
８﹒５２％，勝預期，每股基本盈利５１﹒０６分人民幣，派末期息２１港仙，按年持平。期內
收益１４７９﹒６５億人民幣，升４５﹒６２％；毛利２０８﹒９６億人民幣，升２０﹒０１％
；銷量１４３﹒３萬部，升７﹒９％。
　　吉利將２０２３年度的銷量目標定為１６５萬部，包括領克合營公司及睿藍合營公司所銷售
的「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量，較２０２２年所實現總銷量增加約１５％。高級副總裁
兼ＣＦＯ戴慶在業績發布會上表示，集團追求銷量和銷售收入的規模化，新能源市場佔有率的提
升為集團當前首要任務，中長期目標是重返２０１７年至２０１８年時的業績巔峰。
　　現時，恒生指數報１９６７７，升４１８點或升２﹒１７％，主板成交１２７﹒３２億元。
國企指數報６６９４，升１４５點或升２﹒２１％。恒生科技指數報４０４９，升８４點或升
２﹒１３％。
　　即月期指新報１９７０２，升４３２點，高水２４點。即月國指期貨報６７０７，升１５２
點，高水１２點。即月科指期貨新報４０５９，升９４點，高水１９點。
　　上證綜合指數報３２６８，升１２點或升０﹒３８％，成交５００﹒３１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４８８，升６０點或升０﹒５３％，成交７５７﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１０﹒１４元　升６﹒７４％
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒１２元　升３﹒２８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　４﹒９４元　升３﹒３５％
　　華晨（０１１１４）　　　　　３﹒７９元　升１﹒３４％
　　比亞迪（０１２１１）　　２０９﹒００元　升３﹒４７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３８﹒８０元　升２﹒７８％
　　蔚來（０９８６６）　　　　７４﹒５０元　升７﹒５８％
　　理想汽車（０２０１５）　　９３﹒０５元　升２﹒９３％
　　零跑汽車（０９８６３）　　３０﹒６０元　升１﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話22/03/2023
【虛幣世界】比特幣反彈28000美元之上，市場料加息四份一厘
人氣文章中國故事21/03/2023
《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談　人幣即期創一周高
人氣文章財經熱話21/03/2023
受困歐美銀行危機大市不穩　ATMJ各有隱憂點部署？
人氣文章香港要聞21/03/2023
消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章專訪21/03/2023
【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章財經熱話21/03/2023
全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金