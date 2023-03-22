九毛九（０９９２２）全年純利４９２８萬人幣，派息１港仙

《經濟通通訊社２２日專訊》九毛九（０９９２２）公布，截至去年１２月３１日止全年純

利４９２８萬元（人民幣．下同），按年跌８５﹒５％，每股盈利３分，派發末期息股息每股１

港仙。

期內收入４０﹒０６億元，跌４﹒１６％；除稅前溢利９４３３﹒１萬元，跌８１﹒３５％

。（ｗｈ）



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