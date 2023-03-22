非凡中國（０８０３２）全年純利跌８１％至８﹒５億元，不派息

《經濟通通訊社２２日專訊》非凡中國（０８０３２）公布，截至去年１２月３１日止全年
純利８﹒５億元，按年跌８１﹒３６％；每股盈利７﹒４８仙，不派末期息。
期內收益６９億元，升３﹒９９倍；毛利３１﹒６１億元，升４﹒５２倍；除稅前溢利
８﹒７１億元，跌８０﹒６８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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