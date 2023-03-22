【習普會】中俄簽深化全面戰略夥伴關係聲明，彼此為優先合作夥伴

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》正在對俄羅斯進行國事訪問的國家主席習

近平，到克里姆林宮與總統普京會談約六小時，並舉行聯合記者會，又在國宴上互相祝酒。雙方

就中俄關係及重大國際和地區議題磋商，一致同意推進各領域交往合作，深化新時代全面戰略協

作夥伴關係。

習近平指，同俄羅斯的長期睦鄰友好關係，是中方的戰略抉擇，不會因一時一事而改變，雙

方要在涉及彼此核心利益問題上相互支持，共同抵制外部勢力干涉內政。普京表示，當前俄中關

係發展非常好，願同中方進一步密切國際協作。

會後雙方簽署深化新時代全面戰略協作夥伴關係，以及經濟合作的聯合聲明。聲明指，中俄

關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質，中俄

關係成熟、穩定、自主、堅韌，經受住了新冠疫情和國際風雲變幻的考驗，不受外部影響，展示

出生機活力。



＊鞏固戰略協作夥伴關係是雙方基於國情作出的戰略選擇＊



聲明稱，中俄視彼此為優先合作夥伴，始終相互尊重，平等相待。雙方指出，當前世界變局

加速演進，國際格局深刻調整，和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流，多極化國際格

局加速形成，新興市場和發展中國家地位普遍增強，具有全球影響力、決心捍衛本國正當權益的

地區大國不斷增多。同時，霸權主義、單邊主義、保護主義依然橫行，用「基於規則的秩序」取

代公認的國際法原則和準則的行徑不可接受。

雙方強調，鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是雙方基於各自國情作出的戰略選

擇。在維護各自核心利益，首先是主權、領土完整、安全、發展問題上互相堅定支持。反對霸權

主義、強權政治和冷戰思維，亦反對貿易上築牆設壘或脫鈎斷鏈，反對單邊制裁和極限施壓。雙

方將定期組織海空聯合巡航和演訓，加強兩軍交流合作，進一步深化軍事互信。

雙方將鞏固雙邊貿易增長勢頭，持續優化貿易結構，實施好《中俄貨物貿易和服務貿易高質

量發展的路線圖》，支持電子商務發展，培育經貿新增長點，拓展經貿合作廣度，提升合作效率

，將外部風險降到最低，確保產業鏈供應鏈的穩固和安全。雙方將深化地方合作，拓寬合作地域

和領域，推動雙方中小企業擴大交流合作。



＊中俄相互保護投資協定升級談判持續進行＊



雙方將穩步推進多領域投資合作，優化營商環境，完善法規保障，創新合作方式，深化數字

經濟、綠色可持續發展合作。雙方將繼續推動新版《中俄投資合作規劃綱要》編制工作。

雙方歡迎中國商務部和俄羅斯經濟發展部於２０２２年１２月５日發表的《關於啟動

２００６年１１月９日簽署的〈中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於促進和相互保護投資

協定〉升級談判的聯合聲明》，將就此持續進行談判，提升投資保護水平，促進投資便利化，為

投資者及其投資營造更加穩定、公平、透明、可預期的營商環境。

雙方將繼續加強在金融領域的互利合作，包括保障兩國經濟主體間結算暢通，支持在雙邊貿

易、投資、信貸等經貿活動中擴大本幣使用。

