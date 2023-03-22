  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/03/2023 09:00

【習普會】中俄：解決烏克蘭危機須尊重各國安全關切，防陣營對抗

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄
羅斯總統普京共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴
關係的聯合聲明》。關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法
必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集
團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於盡快重啟和談，中
方對此表示贊賞。
　
＊俄方歡迎中國立場文件中闡述的建設性主張＊
　
　　俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏
克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理
安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。
　　雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努
力。雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反
對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。
　
＊美國抱守冷戰思維，推「印太戰略」造成消極影響＊
　
　雙方敦促北約恪守作為區域性、防御性組織的承諾，呼籲北約尊重他國主權、安全、利益及文
明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。雙方對北約持續加強同亞太國家軍事
安全聯繫、破壞地區和平穩定表示嚴重關切。雙方反對在亞太地區拼湊封閉排他的集團架構，制
造集團政治和陣營對抗。雙方指出，美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定
造成消極影響。中俄致力於構建平等、開放、包容，不針對第三國的亞太地區安全體系，以維護
地區和平、穩定與繁榮。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話22/03/2023
【虛幣世界】比特幣反彈28000美元之上，市場料加息四份一厘
人氣文章中國故事21/03/2023
《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談　人幣即期創一周高
人氣文章財經熱話21/03/2023
受困歐美銀行危機大市不穩　ATMJ各有隱憂點部署？
人氣文章香港要聞21/03/2023
消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章專訪21/03/2023
【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章財經熱話21/03/2023
全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金