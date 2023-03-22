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22/03/2023 09:00

【習普會】中俄簽經濟合作重點方向，２０３０年前顯著提升貿易額

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京簽
署中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明。雙方商定將堅定奉行相互尊重和平等互利原則，
實現兩國長期自主發展，推動中俄經濟和貿易合作高質量發展，致力於２０３０年前將兩國貿易
額顯著提升。中俄將在以下八個重點方向開展雙邊經濟合作。
　　一、擴大貿易規模，優化貿易結構，發展電子商務及其他創新合作模式。穩步推動雙邊投資
合作高質量發展，深化數字經濟、綠色可持續發展領域合作，營造良好營商環境，相互提升貿易
投資便利化水平。
　　二、大力發展互聯互通物流體系。保障兩國貨物和人員通過鐵路、公路、航空、河運和海運
等交通方式雙向便捷往來。本著互利精神釋放兩國過境運輸潛能，優先解決瓶頸，分步驟分階段
完善中俄邊境基礎設施特別是重點口岸建設，提升通關和查驗效率。
　
＊提升本幣結算比重，鞏固全方位能源合作＊
　
　　三、提升金融合作水平。在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求穩步提升
本幣結算比重。繼續就支付領域創新與現代化改造等交流經驗。加強金融市場合作，支持兩國評
級機構和保險公司在現有監管法規框架內開展合作。
　　四、鞏固全方位能源合作夥伴關係。加強能源重點領域長期合作，推動實施戰略合作項目，
拓展合作形式，加強能源技術、設備等領域合作，共同維護兩國和全球能源安全，促進全球能源
轉型。
　　五、加強協調，在市場化原則基礎上發展冶金、化肥、化工產品等大宗商品及礦產資源領域
長期互惠供應合作。加強兩國境內資源深加工產能建設互利合作。
　　六、促進技術及創新領域的交流和高質量合作，保障兩國技術的高水平發展。
　　七、推動工業合作提質升級。在對接行業標準和技術要求基礎上，打造由兩國本土工業企業
參與的新產業鏈，提升附加值。
　　八、切實提升農業合作水平，保障兩國糧食安全。深化農產品貿易合作，在確保安全基礎上
穩步擴大農產品相互准入，拓展農業領域投資合作。
　　雙方也願繼續深化人文領域合作，進一步拓展教育、科技、文化、旅遊、體育、衛生及其他
領域交流。深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，提高實效，發展中俄「東北－遠東」地區互
利合作。

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