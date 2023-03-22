《午市前瞻》１９８００恒指好淡分界，騰訊變現能力較阿里美團強

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報１９６２９，升３７０點或１﹒９２％，主

板成交６１２﹒５７億元。恒生中國企業指數報６６５９，升１０９點或１﹒６８％。恒生科技

指數報４０２３，升５８點或１﹒４８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５０﹒６元，升７元或２﹒０４％，成交４５﹒２億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報８３﹒４元，升２﹒９元或３﹒６％，成交２１﹒１１億元；美團收報１３０元

，跌０﹒１元或０﹒０８％，成交１９﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴

巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊葉尚志：美國銀行風險仍有較大未知數＊



美國財政部長耶倫提到，若再出現類似小型銀行遭遇擠提並有蔓延風險，採取類似對矽谷銀

行的存款擔保措施是必要的，亦有傳美國正研究給所有銀行存款上保險的方法。美國ＶＩＸ恐慌

指數回落至２１附近，帶動環球市場氣氛改善，恒指上午一度升超過５００點。第一上海證券首

席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，目前氣氛穩將有助恒指反彈，但僅限反彈，因為即使

耶倫出面提到支持保障小型銀行存款，但仍未知會否有更大風險爆出，情況未算明朗。

他續指，目前環球市場經濟狀況不穩，故港股大市短線回升亦未能保證後市升勢。他建議可

以１９８００為短線好淡分水嶺，若企穩此位則可視為短線跌勢完結，否則跌勢仍有可能加劇，

而企穩與否亦應時刻警惕。



＊騰訊遊戲業務增長有限，但高流量成功帶動其他業務＊



騰訊（００７００）今日公布業績，市場預期騰訊去年第四季遊戲業務仍要受壓，但視頻號

所帶來的廣告收入將有望進一步上升。葉尚志指近期內地穩定地最少每月一次審批騰訊版號，可

以視為早前針對科網或遊戲企業的政策面壓力解除，但他認為只能為騰訊提供穩定遊戲業務收入

，主要仍要依賴《王者榮耀》、《和平精英》以及《絕地求生》等頭部遊戲帶領，而相關遊戲增

長空間已有限。

葉尚志提到，目前市場關注視頻號帶來的廣告收入，但廣告與經濟周期息息相關，未必能於

今次業績突圍而出。他預期今次業績好壞參半，股價難單靠今次業績翻盤，但整體互聯網龍頭股

中仍首選騰訊。

他解釋，騰訊起家業務為遊戲，經年累月下來，騰訊與阿里巴巴（０９９８８）及美團

（０３６９０）等都累積一定流量。但三股之中，騰訊最為有能力將其高流量變現，將一項業務

的流量靈活引流至其他業務，亦成功發展得與遊戲業務本業的規模相近。比起阿里、美團，騰訊

除能維持遊戲業務外，亦將此流量帶動其他業務，視頻號增長速度亦正好解釋騰訊運營上的靈活

性，建構一個屬於騰訊的生態圈。

但葉尚志指，雖然騰訊基本面齊全，但現價並非最吸引水平，認為當進一步回落至３００元

附近，才是正式吸納的好時機。（ｈｃ）

