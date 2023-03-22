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22/03/2023 12:30

《神州民企》特步國際全年純利升１﹒５％，末期息７﹒１港仙

　　《經濟通通訊社２２日專訊》特步國際（０１３６８）公布，截至２０２２年１２月３１日
止，全年純利９﹒２２億元（人民幣．下同），按年升１﹒４７％；每股基本盈利３６﹒６１分
，較去年同期增加０﹒７２％；派發末期息７﹒１港仙。
　　期內收入１２９﹒３億元，升２９﹒１３％；毛利５２﹒９２億元，升２６﹒６６％。
（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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