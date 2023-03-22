《強積金》許正宇：研究增加投資選項，包括政府未來發行的綠債等

《經濟通通訊社２２日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府研究增加強積金的投

資選擇，包括計劃在政府未來發行的綠色債券和基建債券時，撥出一定比例，優先讓強積金基金

投資。

許正宇在立法會回應議員質詢時表示，理解強積金投資表現備受關注，當局多年來推出強積

金預設投資、自願性供款，及便利強積金投資內地Ａ股等，均促進市場競爭，令收費下調，當局

正全力開發積金易平台，讓市民有效管理強積金。

許正宇又指，目前強積金制度提供超過４００個成分基金予計劃成員，根據其投資目標及承

受風險的能力作出選擇，包括與恒指掛勾的交易所買賣基金，如盈富基金，會檢視不同強積金投

資方案的可能性。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓關注，當局有否就強積金佔市民退休保障的比率訂立

目標。勞工界立法會議員周小松則提議，為投資回報高的受託人，給予更高的手續費，低則給予

懲罰。

許正宇回應指，退休規劃和儲蓄因人而異，難以訂立標準，本港供款額較低，未必可如海外

一樣，涵蓋醫療和置業等用途，但相信能夠滿足基本退休保障。他指政府會檢討強積金供款額，

至於會否增加保本基金，以及「不賺錢、不收費」投資選項，則表示「世界上沒有免費午餐」，

會小心考慮。（ｂｉ）

