【夜期時段】即月期指最新報１９６１４點，升１２點，高水２３點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６１８點，升１６點，高水

２７點，最新報１９６１４點，升１２點，高水２３點，合約成交４０９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６５４點，升１２點，高水１４點，最新報６６４７點，

升５點，高水７點，合約成交９９張。

