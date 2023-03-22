《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，中移動瑞聲中升公布業績

《經濟通通訊社２２日專訊》英倫銀行公布議息結果，及中移動瑞聲中升公布業績，料為周

四（２３日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，美國總統拜登訪問加拿大，與加拿大總理杜魯多會晤，並在加拿大

國會發表講話；英倫銀行首席財務官Ａｆｕａ Ｋｙｅｉ在２０２３年倫敦世界金融論壇上發表

演講。周四本港時間８：１５ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家康韋就通脹發表演講。晚上

８：００ｐｍ，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄。



＊本港公布ＣＰＩ，美國公布新屋銷售等數據＊



數據方面，周四本港時間４：３０ｐｍ，香港公布２月綜合消費物價指數，年率升幅料維持

於２﹒４％。本港時間８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由４％升上４﹒２５％。本港

時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１６８﹒４萬升至１６９﹒１萬；

首次申請失業救濟金人數，料由１９﹒２萬升至１９﹒８萬。本港時間１０：００ｐｍ，美國公

布２月新屋銷售，料由６７萬降至６５萬，月率料由７﹒２％逆轉至下滑３％。本港時間

１１：００ｐｍ，美國公布３月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２４﹒８１跌至負２。

同一時間，歐元區公布１月消費者信心指數，料由負１９收窄至負１８﹒９；３月消費者信心指

數料由負１９收窄至負１８﹒２。

在本港，明日公布業績的公司有：瑞聲科技（０２０１８）、中國電力（０２３８０）、中

升控股（００８８１）、中移動（００９４１）等。（ｗａ）

