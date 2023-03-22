【企業盈警】絲路物流控股（９８８）料去年虧損收窄至約１億元

《經濟通通訊社２２日專訊》絲路物流控股（００９８８）公布，預期截至２０２２年１２

月３１日止年度將錄得約１億元的虧損，而於２０２１年同期則錄得約３﹒０３億元的虧損。

虧損減少乃主要由於並無因於２０２１年度發生的因領售出售一間聯營公司的權益及與公司

一間附屬公司有關的商譽之減值虧損所導致。（ｂｎ）

