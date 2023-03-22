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22/03/2023 16:51

【騰訊業績】騰訊去年本土市場遊戲收入跌４％，國際市場增３％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊控股（００７００）公布，集團截至２０２２年１２月
３１日止年度，增值服務業務收入按年跌１％至２８７６億元（人民幣．下同）；當中，本土市
場遊戲收入按年跌４％至１２３９億元，這是由於未成年人保護措施實施以及較少新遊戲發布，
行業經歷了一段調整期；國際市場遊戲收入增長３％至４６８億元，排除滙率影響及２０２１年
第四季與　Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ相關的調整後，增幅為５％。
　　去年，網絡廣告業務收入同比下降７％至８２７億元，其中上半年收入下降，年末則有所恢
復。社交及其他廣告收入下降４％至７２０億元。集團指，儘管廣告行業普遍低迷，於下半年視
頻號信息流廣告　需求強勁，小程序廣告迅速增長，以及移動廣告聯盟復甦。媒體廣告收入下降
２０％至１０７億元，反映了騰訊視頻廣告收入由於內容排播延後而下滑，以及在複雜的宏觀環
境下騰訊新聞的廣告收入減少。
　　而金融科技及企業服務業務年度收入按年增長３％至１７７１億元。
　
＊正投資人工智能的能力和雲基礎設施＊
　
　　集團指，正在投資於人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型的趨勢，相信這將有助
於提升我們現有的產品與服務，探索和推出新的產品。（ａｃ）

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