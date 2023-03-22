【企業盈喜】北京燃氣藍天料今年轉虧為盈賺最多１３００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》北京燃氣藍天（０６８２８）公布，截至２０２２年１２月

３１日止年度，預期集團於本年度將錄得年內利潤介乎約７００萬元至約１３００萬元，而截至

２０２１年１２月３１日止年度則錄得年內虧損約２﹒７９億元。

根據目前現有信息，預期集團本年度轉虧為盈主要由於金融資產減值虧損撥備；及其他資產

減值虧損淨額兩個非經常性項目於本年度均大幅減少。（ｂｎ）

